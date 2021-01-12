Экскурсия по льду Байкала на Тойоте Ленд-Крузер для туристов из Орла 12 января едва не закончилась трагедией. Усадив пять пассажиров во внедорожник, водитель повез их по льду в проливе Малое море. Около пяти вечера автомобиль в 50 метрах от берега начал проваливаться.«Глубина в том месте - у мыса Уюга - более 10 метров», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «К счастью, всем из иномарки удалось выбраться до того, как она ушла под воду. Пострадала одна пассажирка, но от госпитализации она отказалась».По данному факту проводится проверка, в том числе в отношении водителя джипа.Читайте также:Дальнобойщику из Ростова, застрявшему в мороз на трассе, не дали замерзнуть пожарные. Они вместе с сотрудниками ГИБДД из Иркутской области пять суток помогали водителю (пожарные)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08