Нашли прямо в пути. Неплательщика алиментов на Качугском тракте в потоке машин вычислил автоматизированный комплекс «Дорожный пристав». Неработающий с сентября 2019 года мужчина стал собственником автомобиля. Так специалисты поняли, что у мужчины есть имущество, продав которое он сможет выплатить алименты на содержание своего сына.- Гражданин на протяжении пяти лет исправно перечислял денежные средства в размере 1/4 от своего дохода, - рассказывают о ситуации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – Но в сентябре 2019 года мужчина уволился с работы и перестал платить алименты. Накопленная сумма задолженности составила 296 тысяч рублей.Продать с торгов Тойоту Камри 2002 года не успели. Мужчина погасил задолженность еще при составлении акта описи и ареста машины, и обязался в будущем выплачивать нужную сумму вовремя.Читайте также:Дебошира сняли с рейса Москва-Иркутск: пассажир отказался надеть маску во время полета. После посадки мужчину задержала транспортная полиция (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08