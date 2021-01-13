Сейсмологи Байкальского филиала единой геофизической службы РАН зарегистрировали уже 51 афтершок после землетрясения 12 января 2021 в Иркутске. Как сообщали специалисты, иркутяне почувствовали только 4 из них. Стоит отметить, что колебания земной коры продолжаются и сегодня, 13 января. Последнее сейсмособытие ученые зафиксировали в 07.47 утра. Как долго еще будет происходить выброс энергии, скопившейся в земной коре, КП-Иркутск ранее рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева – подробности.Напомним, землетрясение 12 января 2021 в Иркутске произошло в 05.33 утра. Эпицентр его был аж в Монголии, там – в районе озера Хубсугул интенсивность его достигала 8 баллов. В столице Приангарья толчки оценили в 5 баллов, есть последствия.Читайте также:Как вести себя при землетрясении: главное, без паникиРассказываем вместе с экспертами, как вести себя во время землетрясения и где их ждать в Иркутске и Бурятии (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08