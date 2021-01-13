За сутки коронавирус подтвердился еще у 266 жителей Иркутской области. Общее число случаев заражения COVID-19 превысило уже 44 тысячи – 44 220 человек заразились новой коронавирусной инфекцией в Приангарье с начала пандемии.Большинство из них уже выздоровели. За минувшие сутки победили болезнь 444 пациента, всего с COVID-19 справились уже 38 517 сибиряков.«В ковидных госпиталях 13 января остаются 2574 пациента», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.Сегодня, 13 января, стало известно о смерти еще 11 человек, 10 из них умерли от COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в Иркутской области скончался уже 1681 инфицированный.Читайте также:«Выжить, чтобы вновь увидеть детей»: врачи спасли больную коронавирусом роженицу, у которой было поражено почти 100% легких. Молодая мама из Иркутска 51 день провела в реанимации (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08