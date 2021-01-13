В Иркутске до 2025 года планируется расселить 8250 человек, которые проживают в 314 многоквартирных домах общей площадью 127,1 тыс. кв.м. Мероприятия проводятся в рамках реализации региональной и муниципальной адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При этом также используется механизм развития застроенных территорий и средства инвесторов.В конце прошлого года мэр Иркутска Руслан Болотов посетил семьи, переселенные из ветхого и аварийного фонда в рамках областной программы «Доступное жилье».– Сегодня аварийные дома есть в каждом округе города. Мы поставили цель – за пять лет расселить более 314 домов. Часть по программе «Доступное жилье и часть – в рамках реализации механизма развития застроенных территорий – за счет средств инвесторов, – отметил Руслан Болотов. – При расселении всегда соблюдаются интересы граждан. Когда нет возможности расселить, что называется, метр в метр, за счет средств муниципалитета приобретается более просторное жилье.Кроме того, в Иркутске используется механизм, когда гражданам выплачивается денежная компенсация, и семья уже сама приобретает на эти деньги квартиру или дом. По заказу администрации города оценку квартир собственников проводят специализированные компании.В 2020 году выполнена оценка 171 жилого помещения, расположенного на улицах Пискунова, Норильская, Розы Люксембург и в переулке Восточный. Собственникам направлены предложения заключить соглашения о выкупе жилья. С 80 владельцами недвижимости уже подписаны такие договоры. Средства выплачены 55-ти.