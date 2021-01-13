В Иркутске завершено расследование уголовного дела по незаконному обналичиванию сертификатов материнского капитала. Организовали мошенническую схему мать с сыном, которые являлись директорами двух агентств недвижимости. Они вовлекли вовлекли в свое «дело» троих своих знакомых, которые выполняя роль риелторов, подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также недвижимость для совершения мнимых сделок купли-продажи.- Они убеждали матерей, родивших второго и третьего ребенка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Собранный пакет документов они отправляли в Управление Пенсионного фонда. После перечисления денег на счета агентств недвижимости, якобы для погашения займа, его сумма распределялась между сообщниками, после чего фиктивная сделка купли-продажи расторгалась. Так им удалось похитить из бюджета более 4 миллионов рублей.По версии следствия, организаторы вовлекли в свою мошенническую схему 11 владелиц государственных сертификатов. Полиция раскрыла преступление в 2019 году. Уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» направлено в суд. Вскоре будет вынесен приговор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сын три года терпел его пьяные выходки»: школьник зарезал отчима, спасая маму от побоев (Подробности)