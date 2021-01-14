Полицейские совместно со спецназом «Гром» задержали группу наркоторговок, которые несколько месяцев травили жителей города запрещенными веществами. Итак, по версии следствия 39-летняя жительница Черемховского района поставляла наркотики двум ранее судимым 37-летним женщинам. Те, в свою очередь продавали смертельные вещества через так называемые тайники-закладки. Деньги же за товар получали на банковские карты или электронный кошелек.- Операция по задержанию проводилась одновременно по трем адресам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Во время обысков, в жилище женщин изъяли банковские карты и сотовые телефоны.Добавим, что в отношении задержанных женщин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сын три года терпел его пьяные выходки»: школьник зарезал отчима, спасая маму от побоев (Подробности)