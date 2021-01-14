После развода житель Усолья-Сибирского забрал двухлетнюю дочку себе, хотя не имел на это законных оснований.- Его бывшая супруга обратилась в Усольский городской суд Иркутской области с иском о передаче дочери на ее воспитание, - сообщает пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. - Суд данное исковое заявление удовлетворил.Тогда за дело взялись судебные приставы: вызвали отца к себе и разъяснили, что в случае отказа отдать дочь его ждут последствия. Мужчина внял доводам специалистов.- Вместе с мужчиной мы выехали по месту пребывания ребенка, куда также явился взыскатель. Двухлетняя девочка была передана матери, - поделилась судебный пристав-исполнитель отдела Ирина Ларионова.Читайте также:11 материнских капиталов на 4 миллиона рублей незаконно обналичили мошенники из Иркутска. Организаторами схемы оказались мать с сыном (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08