Крупный пожар в поселке Шумский Нижнеудинского района произошел вечером, 13 января. На улице Малая Заводская загорелся один из жилых домов. Прибывшие пожарные пробрались в горящее здание, и нашли там 6-летнюю девочку, которая была без сознания. Ее доставили в районную больницу, где малышка скончалась.- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.Сейчас все подробности трагедии выясняют следователи. Они осматривают сгоревший дом и опрашивают очевидцев пожара. Кроме этого назначены судебные экспертизы. По предварительной информации, семья погибшей девочки не состояла на профилактическом учете. В СК просят жителей Приангарья не оставлять своих малолетних детей без присмотра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сын три года терпел его пьяные выходки»: школьник зарезал отчима, спасая маму от побоев (Подробности)