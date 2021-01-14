Иркутский фотограф лишился своей техники после того, как задолжал проститутке 4 тысячи рублей за оказанные ему интим-услуги. «Жрица любви» не собираясь прощать долг за свою работу, явилась в квартиру 42-летнего бывшего клиента с двумя крепкими мужчинами. Пока те устроили с хозяином потасовку, выбивая из него деньги, представительница древнейшей профессии, прошла в комнату и взяла лежавшие на столе фотоаппарат с объективом, и выхватила из рук хозяина сотовый телефон. После этого, сообщники скрылись, а ограбленный мужчина пошел писать заявление в полицию.Сыщики быстро вышли на след преступников. Ими оказались 28-летняя дама легкого поведения, 39-летний мужчина, судимый 11 раз и его 38-летний приятель, судимый 6 раз.- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Задержанным грозит лишение свободы на срок до семи лет.Кстати, фотоаппарат и объектив законному владельцу уже вернули. Его преступники успели сдать в ломбард. Вернулся к фотографу и его сотовый телефон.