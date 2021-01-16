Очередная ночь для спасателей Иркутской области не обошлась без происшествий. Так, в регионе были зарегистрированы бытовые пожары, на которых погибли люди. В их причинах сейчас разбираются дознаватели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.В частности, в ночь на субботу на пожаре в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района погибли два человека. Квартира двухквартирного деревянного дома загорелась в 00.19 16 января. Когда пожарные прибыли на место происшествия, жилище вовсю полыхало изнутри, горела крыша дома. Огонь угрожал соседней квартире, двое жильцов которой успели выскочить на улицу.- В ходе тушения пожара в горящей квартире были обнаружены двое погибших – 34-летний мужчина и 58-летняя женщина, - уточнили в МЧС.Открытый огонь пожарным удалось потушить достаточно быстро, уже к половине первого ночи. А вот последствия возгорания ликвидировали до четырех часов утра. В результате пожара пострадавшая квартира повреждена огнём на площади 68 квадратных метров.- По факту пожара и гибели людей проводится доследственная проверка. Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории, - подытожили в спасательном ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Громко мяукал и звал на помощь: в Бурятии кот помог пожарным найти в дыму хозяина горящего дома (Подробности)