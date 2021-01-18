Завтра, 19 января, верующие жители Иркутской области будут отмечать праздник Крещения Господне. По народной традиции, принято в этот день окунаться в проруби – «иордани». Таких в Приангарье в этом году оборудовали 52 - в 39 городах и поселках. Однако, не все они предназначены для купания.«17 из этих прорубей будут предназначены для купания, 5 – для купания и забора воды и 30 - только для забора воды», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «В настоящее время все они прошли проверку».Контролировать празднества на водоемах будут сотрудники МЧС: всего 456 человек на 152 спецмашинах. Напомним, что в Иркутске в этом году впервые за 20 лет купаний на заливе Якоби не будет.ПАМЯТКА от МЧС для купания в иордани:- нельзя тем, у кого есть риски микроинсульта, судорог, потери сознания, хронические заболевания;- нельзя употреблять алкоголь – это дополнительная нагрузка на сердце;- находиться в проруби не дольше 2 минут;- нельзя выезжать в машинах на лед.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08