Об ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают спасатели. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 19 января в западных и северо-западных районах Приангарья ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с. Помимо этого, пойдет снег, также ожидаются метели.- При плохих погодных явлениях, советуем отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.Что касается погоды в Иркутске, то в столице Приангарья, 19 января столбик термометра покажет -7, -9 градусов. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с, с переходом днём на северо-западный 7-12 м/с. Вечером возможен небольшой снег.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали о погоде на Крещение в Иркутске (Подробности)