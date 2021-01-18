Похоже, что природа все-таки решила вернуть иркутянам должок за морозные новогодние праздники. Холодный фронт с 30-градусными температурами, который лютует в Иркутской области практически весь январь, отступает. Причем это происходит прямо в начале Крещенской недели. С 18 и как минимум до 21 января синоптики прогнозируют в городе более чем комфортные для середины января -6, -11 градусов. При этом, самый теплый день придется как раз на Крещение.- Во вторник, 19 января ожидаем всего -6, -7 градусов, - рассказывает «КП»-«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Только сразу предупреждаем, что такие температуры будут держаться всего в течение 2-3 часов в день. Утром и вечером все же будет немного прохладнее.Впрочем, назвать такую погоду аномальной и нынешнее Крещение самым теплым за годы наблюдений, синоптики не решаются. 19 января градусник уже не раз показывал вв Иркутске всего -7 градусов. Правда, о такой постоянной весенней погоде в январе думать нам пока рано. В Гидрометцентре уверены, что морозы в Приангарье еще вернутся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИркутские моржи накануне Крещения устроили спортивное шоу в ледяной воде (Подробности)Москвичка установила мировой рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом Байкала (Подробности)