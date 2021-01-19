Пришел в аэропорт без маски, а ушел фигурантом уголовного дела. В здании аэровокзала международных авиалиний в Иркутске полицейские заметили мужчину без маски. Когда ему объяснили, что за данное нарушение будет составлен протокол об административной ответственности, 20-летний парень хотел откупиться от сотрудников МВД России на транспорте, попытался дать взятку – 2000 рублей. А дача взятки, как известно, это уже уголовная ответственность.«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мелкое взяточничество», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – «Санкции данной статьи предусматривают наказание – лишение свободы на срок до 1 года».Напомним, что в Иркутской области действует масочный режим, нахождение в общественных местах без средств защиты может стать причиной штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.Читайте также:Стало известно, где записаться на прививку от коронавируса в Иркутске. Адреса прививочных пунктов опубликовал минздрав Иркутской области (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08