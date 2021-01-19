Двух судебных приставов из Шелехова обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, в октябре 2019 года они получили 20 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы. А затем незаконно сняли арест с банковского счета и вернули организации взысканные деньги - 68 тысяч рублей.На их рабочих местах провели обыски и нашли вещдоки. Расследование продолжается.- Одной из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой – домашний арест, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.На директора фирмы, который дал судебным приставам взятку, тоже завели уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИркутянин пытался дать полицейским взятку, чтобы избежать наказания за отсутствие маскиМужчина, который находился без средств защиты в аэропорту Иркутска, теперь ответит за попытку подкупа (подробности)