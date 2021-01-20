Следователи Иркутской области после расследования сотрудников региональной ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Подозреваемыми по делу проходят два заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Приангарья и начальник отдела в Правобережном районе.«В декабре 2019 года должностные лица УФССП по Иркутской области, используя служебное положение, совершили путем обмана хищение денежных средств федерального бюджета», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Сделали они это по предварительному сговору, деньги были начислены под видом повышенных премиальных выплат подчиненным сотрудникам по итогам работы в 4 квартале 2019 года. Средства выделило Управление Федеральной службы судебных приставов России».Расследование уголовного дела идет полным ходом. В нем участвуют как специалисты СК, так и ФСБ. Уже проведены обыски на местах работы и жительства подозреваемых. Если их вина будет доказана, им может грозить лишение свободы сроком до 6 лет.Читайте также:Двух судебных приставов из Шелехова обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, они взяли 20 тысяч рублей за снятие ареста со счета коммерческой фирмы (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08