Подозреваемый в особо тяжком преступлении арестован в Усть-Удинском районе Иркутской области. Мужчина так сильно избил 44-летнюю женщину, что от полученный травм она скончалась.- Произошло это 15 января, между односельчанами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Видимо не найдя больше слов для выяснения отношений, сибиряк пустил в ход кулаки. Преступление было раскрыто следователями по горячим следам. Более того, выяснилось, что «боец» этот ранее уже был неоднократно судим. Его задержали сотрудники полиции, сейчас он находится под стражей.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.Читайте также:Число преступлений в Иркутской области в 2020 году сократилось на 8,2%. Регион занимает 19-е место в рейтинге преступности по стране (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08