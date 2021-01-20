Эксперты рассказали, почему в Иркутске резко подорожали новостройки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После трех сильных землетрясений в Иркутске местные задумались - а не подешевеют ли здесь квартиры, особенно на верхних этажах новостроек? Там ведь качает сильнее, да и спускаться на улицу в случае мощной тряски, скажем, с 13-го этажа - не быстро.

- На самом деле, землетрясения довольно быстро забываются. Так что спрос на жилье в высотках из-за этого не падает и, соответственно, цены тоже, - уверен директор одного из агентств недвижимости Иркутска Константин Козлов. - К тому же, предложения по-прежнему немного. Выбирать не приходится.

Аукается прошлогодний бум на квартиры. Тогда цены на жилье подскакивали на сотни тысяч в сутки! Кто вкладывал сбережения, опасаясь нестабильности рубля, кто торопился взять льготную ипотеку, особенно в октябре-ноябре, когда думали, что программа завершается. В среднем, по данным сервиса «Авито.Недвижимость», за год квадратный метр в новостройках в Иркутске за год вырос в цене на 28% - до 78147 рублей. В Сибири это рекорд. Дороже, чем у нас, жилье только в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге, в южных - Сочи и Севастополе, а еще в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. То есть по стоимости квадрата Иркутск к концу 2020-го оказался на восьмом месте в стране. Несмотря на это, жилье здесь все равно раскупали.

Сейчас таких резких скачков цен нет, но и дешеветь квадраты не спешат. По крайней мере, пока.

- Цены все еще кусаются. Допустим, если раньше за 2,5 миллиона рублей можно было найти двушку, то сейчас - разве что однокомнатную квартиру. И стоимость продолжает понемногу расти, - продолжает Константин Козлов. - Однако, ожидаем, что к лету спрос поутихнет. Почему? Все, кто хотел вложить сбережения в недвижимость, это уже сделают. Кроме того, может завершиться льготная ипотека.

Эксперты считают, что жилье в 2021 году будут реже покупать еще и потому, что пандемия многим урезает доходы. Однако обнадеживаться, что цены на новостройки махом упадут, тоже не стоит.

- Растет доля проектов с эскроу счетами, что повышает себестоимость жилья. Кроме того, сохраняются низкие ипотечные ставки и дефицит предложения, - поясняет руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев.

А что насчет вторички? Ажиотаж в 2020-м сложился и здесь. Конечно, переехать в новостройку, где еще никто не жил, - мечта. И с оформлением меньше сложностей, и ремонт в черновой квартире делать удобнее, чем исправлять за прошлыми владельцами. Но кому первичка не по карману (или не по вкусу, ведь самые лакомые предложения быстро разбирают), раскупают жилье «с рук». И это тоже отражается на ценах. Наш город - в лидерах по скачку цен на вторичку в стране.

- Самый большой годовой прирост показали Омск, где цена квадратного метра выросла на 20,3%, Чита - на 19,7%, Череповец - на 17,7% и Иркутск - на 16,7%, - рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир».

Тем не менее, риелторы считают, что к лету квартиры в нашем городе все же станут доступнее в пределах 15% из-за снижения спроса. На сайтах объявлений, кстати, уже стали появляться предложения с пометкой «цена снижена». Пока единичные, но все же. Ну а самые бюджетные варианты, как и раньше, можно поискать, к примеру, в Ленинском или Свердловском районах.

КОНКРЕТНО

Где квадрат в новостройках дороже*

Город, Средняя цена за кв.м, Изменение цен за 2020 год

Москва 203 444 8%

Сочи 140 847 39%

Санкт-Петербург 140 542 32%

Севастополь 93 750 29%

Казань 93 086 19%

Нижний Новгород 88 491 32%

Екатеринбург 81 343 16%

Иркутск 78 147 28%

Симферополь 75 932 7%

Новосибирск 74 963 17%

Тюмень 74 557 20%

Уфа 72 075 13%

Пермь 70 060 15%

Калининград 69 192 38%

Тула 67 685 30%

Томск 65 686 22%

Красноярск 64 000 17%

Волгоград 57 957 26%

Воронеж 57 901 19%

Ростов-на-Дону 56 613 10%

Краснодар 54 778 17%

Ярославль 53 203 11%

Самара 51 991 2%

Киров 50 922 13%

Ульяновск 49 344 15%

Челябинск 48 014 29%

Ставрополь 48 000 11%

Омск 45 946 7%

Брянск 45 795 35%

Саратов 36 503 22%

*по данным «Авито.Недвижимость».

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