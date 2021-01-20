Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 46 тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общее число заболевших коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии уже достигло 46 043. В том числе за сутки инфекция подтвердилась у 263 человек. Об этом 20 января сообщает оперштаб региона.

В больницах все еще остаются 2510 пациентов с COVID-19. Большинство уже победили болезнь и выписались - это 40459 человек.

Умерли от опасной инфекции 1558 жителей Иркутской области, из них 10 - за прошедшие сутки. От другие, не связанных с коронавирусом заболеваний, скончались еще 198 человек.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Иркутске - всего 16710, из них новых случаев за сутки - 55. Также много заболевших за время пандемии отмечено в Ангарске, Иркутском районе, Братске, Усть-Илимске, Усть-Кутском районе, Бодайбо и Эхирит-Булагатском районе.

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