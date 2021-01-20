Виновник смертельного ДТП осужден в Братске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске поставлена точка в уголовном деле, по которому проходил 38-летний местный житель, устроивший смертельное ДТП 11 июля 2020 года. В тот день мужчина сел пьяным за руль автомобиля Субару Форестер. В районе железнодорожного переезда, он не справился с управлением, машина выехала с дороги в кювет и перевернулась. Один из пассажиров скончался на месте, второй получил серьезные травмы. 13 января 2021 года состоялся суд над нарушителем. Во время заседания он признал свою вину.

- Его приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Кроме этого он лишен водительских прав на 3 года. Также, мужчине нельзя менять постоянного места жительства без разрешения.

Смягчающими обстоятельствами для такого приговора стало то, что у виновника ДТП есть малолетний ребенок, а также то, что он сразу после аварии вызвал скорую помощь пострадавшему пассажиру и помог ему и семье погибшего материально. Помимо этого, осужденному предстоит выплатить моральный вред в 440 тысяч рублей.