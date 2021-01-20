Стало известно, где в Сибири дешевле водить ребенка в детский сад Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Долгожданная новость для родителей - с 25 января детские сады в Иркутской области, наконец, начинают работать в обычном режиме. Соответствующие изменения внесут в указ губернатора региона. Ну а пока еще действуют дежурные группы.

- В 844 дошкольных образовательных организациях (это 96.13% от общего количества) открыты 5453 дежурных групп, - рассказали в правительстве Иркутской области. - Их посещают 82257 малышей. На карантин закрыт один детский сад в Нукутском районе.

Тем временем, аналитики подсчитали, сколько в Сибири стоит водить ребенка в ясли-сад. Иркутск - на третьем месте по дороговизне. Родители раскошеливаются на 137,62 рубля в день. За год стоимость поднялась на 2,44%.

- Самая высокая плата за посещение детского ясли-сада в Горно-Алтайске - 150,95 рубля в день, а самая низкая в Красноярске - 88,64 рубля, - рассказали в Томскстате. - Разница весьма значительная.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит ясли-сад в Сибири*

Город, Декабрь 2020 (руб. в сутки), Декабрь 2019 (руб. в сутки), Изменение цены, %

Горно-Алтайск 150,95 145,24 +3,93

Кызыл 138,07 138,07 0

Иркутск 137,62 134,34 +2,44

Томск 135 129 +4,65

Кемерово 129,95 126,52 +2,71

Омск 117,99 117,99 0

Новосибирск 110 110 0

Абакан 109 103,73 +5,08

Барнаул 95,24 95,24 0

Красноярск 88,64 84,5 +4,9

*По данным Томскстата на конец декабря 2020-го.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дистанционка позади

Все школьники в Приангарье тоже уже вернулись за парты. Конечно, про санитарные меры педагоги не забывают: ребятам будут измерять температуру, классы проветривать и проводить дезинфекцию. Специалисты уверены, что риски распространения COVID-19 в школьных коллективах минимальны.

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