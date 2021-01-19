Все детские сады Иркутской области переходят на работу в штатном режиме с 25 января. Это решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссия региона. Изменения в указ губернатора уже внесены.До этого дня дошкольники продолжат посещать дежурные группы. В 844 дошкольных образовательных учреждениях их сейчас открыто 5453.- Это 96.13% от общего количества, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – В них ходят 82 257 детей. На карантин закрыт только один детсад в Нукутском районе.Напомним, накануне региональные власти также сообщили, что все школы региона возвращаются к очной форме обучения. Риски заразиться коронавирусом в стенах образовательных учреждений сейчас минимальны благодаря соблюдениям всех установленных во время пандемии санитарных норм – термометрия на входе, дезинфекция помещений и так далее.Читайте также:«Ни головной боли, ни слабости»: сибиряк рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19. Прививки от заразы в Иркутской области начинают ставить всем желающим (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08