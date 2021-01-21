За сутки 10 жителей Иркутской области «подарили» мошенникам 3 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. За последние сутки жертвами аферистов стали сразу 10 жителей Приангарья, которые в общей сложности «подарили» преступникам 3 миллиона рублей.

Итак, в 7 случаях аферисты представлялись специалистами банка и сообщали жертвам о выявленной попытке кражи денег со счета либо оформления кредита на его имя. Решить эту проблему и спасти деньги они предлагали жертве простым переводом на безопасный счет.

В двух других случаях, жители области планировали купить телят, а также беговую дорожку. Для этого они перевели сумму, которую требовал продавец, однако товар так и не получили.

- Попалась на уловки мошенников и учитель музыки из Иркутска, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Педагог решила заработать на инвестициях и перевала брокерской компании 271 тыс. рубле. После этого телефон финансового эксперта оказался недоступен.

Сейчас мошенников вычисляют полицейские. Сыщики еще раз напоминают жителям Приангарья никогда не называть незнакомым людям номера своих банковских карт и не переводить деньги по первому требованию.

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