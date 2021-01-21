Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021: адреса, когда вернется тепло и горячая вода
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021 запланировано в некоторых домах Октябрьского, Правобережного и Ленинского округов. Ориентировочно теплоснабжения не будет на срок от семи до восьми часов.
«Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021 проведут для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
Под отключение отопления в Иркутске 22 января 2021 попадают здания на улицах Лыткина, Байкальская, Станиславского, 30-ой Дивизии, Кожова, 3 Июля, Пржевальского, Тельмана (см. таблицу).
Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021: адреса
Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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