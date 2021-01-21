Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021: адреса, когда вернется тепло и горячая вода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021 запланировано в некоторых домах Октябрьского, Правобережного и Ленинского округов. Ориентировочно теплоснабжения не будет на срок от семи до восьми часов.

«Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021 проведут для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Под отключение отопления в Иркутске 22 января 2021 попадают здания на улицах Лыткина, Байкальская, Станиславского, 30-ой Дивизии, Кожова, 3 Июля, Пржевальского, Тельмана (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 22 января 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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