Иркутск увековечат на памятной 10-рублевой монете Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Памятные монеты номиналом в 10 рублей с изображением Иркутска в 2022 году выпустит Банк России. Всего их будет около пяти миллионов штук. Монета с Иркутском на реверсе выйдет в серии «Город трудовой доблести». Об этом в своем аккаунте Инстаграм сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Знаю, насколько это важно для жителей региона», - написал глава. – «Уроженцы Иркутска, да и всей области в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Тем самым сделали большой вклад в победу».

Напомним, звание «Город трудовой доблести» областному центру присвоили в прошлом году, как одному из населенных пунктов внесших весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В 1941 году в Иркутске работали более двадцати крупных заводов, рабочие трудились на них не жалея сил – все для фронта, все для Победы! К тому же, в столице Приангарья было развернуто 28 эвакогоспиталей, в которых лечили более 100 тысяч солдат. Военные выздоравливали и возвращались в строй.

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