Покупая автомобиль, семья из Усолья-Сибирского отдала мошенникам более 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На очередную удочку мошенников попала 25-летняя жительница Усолья-Сибирского и ее муж. Супруги решили купить поддержанный японский автомобиль. Они зашли на сайт в Интернете, и нашли объявление о продаже подходящей им по цене Тойоты. Затем связались с продавцом. Тот согласился показать авто в одном из поселков.

Пока семейная пара ехала на место встречи, владелец машины, сообщил им, что ему срочно нужны деньги, и добавил, что на его авто есть еще один покупатель. Муж с женой, не захотев терять автомобиль, сразу перечислили полную стоимость автомобиля -105 тысяч рублей. Проехав около 130 километров, усольчане нашли указанный автором объявления адрес в поселке, однако оказалось, что их никто не ждал и машину не продавал. Телефон мошенника уже был выключен.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - Еще раз просим жителей Приангарья с осторожностью относится к дистанционным сделкам покупки и продажи товаров.