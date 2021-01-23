Сотрудники ДПС помогли дальнобойщику вытянуть фуру из кювета в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько часов на сильном морозе дальнобойщику, державший путь их Владивостока в Самару, пытался вызволить свой большегруз из снежного плена. В него фура угодила, съехав в кювет. То, что водитель в трудном положении заметили патрулировавшиеся трассу в Куйтунском районе Иркутской области лейтенанты полиции Владислав Ли-чен-жу и Денис Лабузов. Остановились, чтобы выяснить, чем могут помочь.

- Полицейские посадили замерзшего мужчину в патрульное авто, напоили его горячим чаем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – И договорились с буксиром, который мог бы вытянуть большегруз.

Когда дело было сделано, водитель поблагодарил своих спасателей и отправился дальше в Самару.

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