ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Зауралью». Фото: Татьяна ГЛЮК

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» проиграли «Зауралью» из Кургана со счетом 1:4.

Первыми счет открыли ангарчане. Уже в дебюте встречи хозяев льды вывел Дмитрий Комтромитин. В роли лидеров наши хоккеисты были недолго. Еще до перерыва гости не только восстановили равновесие, но и вышли вперед благодаря точным броскам Константина Майорова и Сергея Твердохлебова.

Во втором периоде поразить ворота друг друга команды не сумели. Развязка наступила в заключительном отрезке. Наши парни пытались сравнять счет, но вместо этого пропустили третью шайбу от Юрия Платонова. Чтобы спасти этот матч, тренеры «оранжевых» заменили вратаря на шестого полевого игрока. Это не помогло. Гости отправили четвертую шайбу уже в пустые ворота.

Следующий матч «Ермак» проведет 26 января. На своем льду ангарчане скрестят клюшки с «Челметом» из Челябинска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Байкал-Энергия» дома разгромила «Уральский Трубник» (Подробности)