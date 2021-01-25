Число умерших от коронавируса превысило 1600 человек в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области количество умерших от COVID-19 превысило 1600 человек. Об этом Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья сообщил 25 января. По его данным, от новой коронавиурсной инфекции в регионе скончались уже 1607 зараженных (за сутки +10), еще 202 с таким же диагнозом были также больны и другими тяжелыми заболеваниями, которые и стали причиной их смерти.

- За сутки подтвердилось еще 262 случая заражения COVID-19, - отмечают региональные власти. – Общее число, таким образом, возросло до 47 353. Выздоровели из них уже 41 686. Только за сутки с инфекцией справились 118 человек.

В ковидных госпиталях 25 января лечат 2370 пациентов. Еще более 7300 подцепивших заразу проходят амбулаторное лечение.

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