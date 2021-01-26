Натюрморты художника из Украины привезли в Дом Рогаля в Иркутске

Фрагмент картины художника из Украины Константина Поддубко. Фото: Музей истории г. Иркутска

В Доме Рогаля можно увидеть «Цветы и травы Крыма». Из холодной зимы в яркое теплое лето окунетесь, побывав на выставке украинского художника Константина Поддубко. В Иркутск он привез 42 своих акварельных работы. Все они были написаны в Крыму, особое место среди них у натюрмортов.

- В них есть легкость и глубина. То, что в реальности могло бы и не привлечь внимания, в авторских композициях преображается - предметный мир оживает, наполняется теплом близкого, узнаваемого, неожиданного, - рассказали в Доме Рогаля.

Константин Валентинович стал художником 30 лет назад, за это время было организовано более ста его выставок на родине и за рубежом. Произведения его хранятся как в частных коллекциях, так и в музеях - Никопольском историческом, Симферопольском художественном. Кстати, в Доме Рогаля работает еще один интересный вернисаж. Он собрал работы 12 мастеров прикладного творчества нашей области. Здесь – лоскутное шитье, фарфоровые и ювелирные изделия и многое другое. Эта экспозиция будет доступна до 15 февраля.

КОНКРЕТНО

"Цветы и травы Крыма"

ГДЕ: Дом Рогаля, ул. Халтурина, 3

КОГДА: до конца февраля, с 10.00 до 18.00, выходной - пн

Цена билета: 30-100 руб.