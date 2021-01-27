Срок получил сибиряк за убийство самки оленя

В колонию на три года отправится сибиряк за убийство самки оленя Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Иркутской области накануне рассматривали дело о незаконной охоте на оленя - статья 258 УК РФ. Подсудимый в августе прошлого года находясь в охотничьих угодьях в Баяндаевском районе застрелил из охотничьего ружья самку благородного оленя.

- У мужчины не было охотничьего билета, не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов, кроме того, добыча оленя произошла вне сроков, разрешенных для охоты, - сообщает пресс-служба Баяндаевского районного суда. - Размер причиненного охотничьим ресурсам России имущественного ущерба составил 350 000 рублей.

Стоит отметить, что вину свою стрелок признал полностью. Еще до вынесения приговора мужчина возместил ущерб в размере 325 тысяч рублей. За незаконную охоту его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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