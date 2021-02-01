Отчиму, который до смерти забил 3-летнего ребенка грозит пожизненное заключение. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Нижнеимлимском районе завершено расследование громкого убийства 3-летнего мальчика. Ребенка до смерти забил его 24-летний отчим. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этом трагическом случае. Трагедия произошла 7 сентября 2020 года. Вернувшись домой без настроения, мужчина ударил малыша в спину, голову и живот. Мальчику стало плохо. Оказалось, что он получил разрыв печени. В тот же вечер ребенок скончался в реанимации.

Что касается отчима, то он сразу же после избиения скрылся. Задержали его на следующий день. Оказалось, что ранее он уже был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые отсидел в исправительной колонии. На этот раз в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- Дело уже направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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