Более 660 жителей Иркутской области отравились алкоголем в 2020 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области стали реже травиться спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Приангарья. За прошлый год таких случаев было зафиксировано 662. По сравнению с 2019-ым это число на 18.8% меньше.

Наибольшее число таких случаев произошло из-за потребления продукции, содержащей этиловый спирт, в больших количествах – 426. Причем 147 из них закончились трагично – смертью. Меньше отравлений зарегистрировано и наркотическими веществами, также препаратами.

- Всего за прошлый 2020 год количество отравлений химической этиологии было 2724, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. – Это на 27% меньше, по сравнению с 2019 (тогда таких острых отравлений было 3733).

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