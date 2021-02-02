Более 1, 5 тысяч вакансий в Иркутске предлагают зарплату выше 95 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше половины жителей Иркутской области ждут увеличения зарплат в этом году. Об этом говорится в исследовании HeadHunter Сибирь. Причем жители региона куда более уверены в этом, чем, например, москвичи и жители Петербурга. Там число оптимистов держится на уровне максимум 43%, и это считая сомневающихся. В Иркутске 58% уверены, что рост зарплат будет. Причем треть тех, кто ищет работу с помощью сервиса, уверены в этом, но не знают, насколько много больше они смогут получать . Еще 13% ждут роста доходов на 30%, а 8% - и того больше.

- Больше других ждут увеличения зарплаты на треть топ-менеджеры, а также сотрудники сфер «Информационные технологии» и «Искусство, масс-медиа», - уточняют в HeadHunter Сибирь.

Конечно, можно сказать, что IT -шники явно завышают возможности фирм, а журналисты просто ждут гонораров с приработка, но все же!

Скептиков больше среди рабочих, их больше всего среди тех 23%, кто ничего особого не ждет. Хотя, вполне возможно, что они уже имеют неплохую работу. Сегодня квалифицированные рабочие вполне могут заработать очень прилично. Кстати, есть и полторы тысячи свободных вакансий, где предлагают доход больше 95 тысяч рублей. Правда, чаще всего на такие суммы могут рассчитывать продажники ( а у них доход зависит от них самих и их успешности). Но, кроме этого хорошо платят водителям высокого класса и строителям.

Интересно также, что оптимистов больше в небольших фирмах, где работает 101-500 человек.