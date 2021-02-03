Пьяного жителя Анапы сняли с рейса Иркутск-Москва Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Арест на 15 суток – таковы перспективы одного из пассажиров, накануне появившегося в аэропорту Иркутска в очень нетрезвом состоянии, таком, что на место были вызваны сотрудники транспортной полиции. Пьяного 40-летнего жителя Анапы задержали при посадке в самолет, который должен был улетать в Москву. Борт полетел в «Домодедово» без него.

- Пассажир был снят с рейса и привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.

Теперь мужчине предстоит ответить за свое поведение в суде. Согласно закону, ему могут назначить наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей или же посадить под арест на 15 суток.

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