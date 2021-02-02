Пожар произошел в международном терминале иркутского аэропорта

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

ЧП в международном терминале аэропорта «Иркутск» произошло днем, 2 февраля. В 15.25 в здании загорелся утеплитель на чердаке. Уже через несколько минут пожарные были на месте. К этому моменту, из терминала эвакуировались 50 человек. Спасатели ликвидировали огонь на площади 4 кв.м.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Все причины пожара выясняются.

Как рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе воздушной гавани, сейчас международный терминал продолжает работать в штатном режиме.

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