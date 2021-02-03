400 000 рублей за мошенничество с маткапиталом взыскали с ангарчанки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Усольский городской суд, рассматривая уголовное дело по статье «Мошенничество», признал жительницу Ангарска виновной в незаконном обналичивании материнского капитала и постановил возместить ущерб – 400 000 рублей. Проконтролировать исполнение решения суда было поручено судебным приставам. Сотрудники УФССП Приангарья объяснили женщине, что нужно выплатить сумму в срок, иначе – ждите принудительных мер. Добровольно возмещать ущерб, принесенным преступлением, ангарчанка не стала.

- Тогда было вынесено постановление об ограничении права управления транспортными средствами, - рассказал пресс-службе Управления ФССП судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения Константин Хангажеев. - Не желая становиться пешеходом, гражданка нашла денежные средства.

Необходимая сумма перечислена в Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области.

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