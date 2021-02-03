Почти тридцать СНТ остались без света под Иркутском Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричества произошло днем 3 февраля в садоводствах по дороге на Мельничную падь. Без света остались 28 садоводческих некоммерческих товариществ и Урочище Михалево. Так, подача электроэнергии прекратилась около часа дня в СНТ Хея, Подснежник, Дорожный строитель, Лазурный, Березка-2, Жарки-2, Флора и других. Бригада специалистов уже работает на месте – ищут, где произошло повреждение.

- Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 16.00, - сообщают представители Иркутской Электросетевой компании.

КОНКРЕТНО

Аварийное отключение света произошло в следующих СНТ:

Отключение света в садоводствах на Мельниковском тракте.

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