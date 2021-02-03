Полицейский из Иркутска отказался от взятки в полмиллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Откупиться от полицейского крупной денежной суммой пытался 37-летний житель Иркутска. 2 февраля он передал оперуполномоченному линейного отдела МВД на транспорте 500 тысяч рублей. Сделал он это для того, чтобы в отношении его родственницы не было возбуждено уголовное дело за контрабанду леса.

- Сотрудник отказался брать деньги, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК. – Мужчину, который пытался откупиться взяткой, доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полицейские напоминают, что за дачу взятки, можно отправиться ща решетку на срок до 12 лет или заплатить штраф шестидесятикратной суммы взятки.

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