«Слата» проанализировала стоимость минимальной продуктовой корзины. Фото: ООО "Маяк"

Каждые три месяца региональный ритейлер публикует «Индекс «Слата», который отражает динамику цен на минимальный набор из 33 продуктов, используемых при расчетах Росстатом. Анализ стоимости продуктовой корзины проводится отделом ценообразования торговой сети.

Согласно этой информации, в 4-м квартале 2020 года набор продтоваров в торговой сети «Слата» оказался дешевле аналогичной продуктовой корзины, озвученной Иркутскстатом, на 14,2%.

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По данным Иркутскстата, стоимость такого набора в трех городах региона в 4-м квартале 2020 года уменьшилась, по сравнению с 3-м кварталом, на 3,5%. В Иркутске она составила 4644,80 руб., в Ангарске 4464,98 руб., а в Братске 5043,47 руб.

В этот же период цена продуктовой корзины в «Слате» в Иркутске была равна 4045,71 руб. (87,10% к данным Иркутскстата), в Ангарске 3915,20 руб. (87,69%), а в Братске 4185,08 руб. (82,98%).

- Это происходит благодаря минимальной наценке на товары первой необходимости, которые входят в потребительскую корзину, - пояснила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова. - Для компании важно предоставить людям возможность покупать такие продукты по комфортной стоимости. «Слата» анализирует цены на рынке в целом и не отклоняется от средних, а также выстраивает долгосрочные взаимоотношения с поставщиками, регулирует стоимость товаров собственной торговой марки.