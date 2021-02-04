Благотворительный концерт для врачей в пройдет в рамках фестиваля "Звезды на Байкале". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск ждет грандиозное событие - XV Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале», который пройдет с 19 по 28 февраля. Программу фестиваля, как отмечают организаторы, удалось сохранить несмотря на карантинные ограничения. Иркутск ждет великих исполнителей. В рамках фестиваля «Звёзды на Байкале» состоится благотворительный концерт для врачей

- Он пройдет 20 февраля в Иркутском музыкальном театре, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», произведения Шопена исполнят Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и художественный руководитель фестиваля, народный артист России, пианист Денис Мацуев. Концерт для врачей украсит юбилейный XV Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале».

Программа фестиваля, который были вынуждены перенести в прошлом году, уже составлена и выверена до мельчайших подробностей.Уже пятого февраля с 10 утра начнут продавать билеты онлайн. Отмечается, что стоимость их осталась на уровне двухлетней давности: на открытие и закрытие от двух до шести тысяч, а в остальные дни - от одно до четырех тысяч рублей, иногда ниже.