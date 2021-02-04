18-летнего водителя, сбившего двух человек на «зебре», осудят в Ангарске

18-летнего водителя, насмерть сбившего сибиряка на «зебре», осудят в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это ДТП произошло 29 июня прошлого года. Водитель в Ангарске сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе на Ангарском проспекте. Не оказав помощи пострадавшим, автомобилист скрылся.

- Одна пострадавшая – 53-летняя женщина отделалась ушибами, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – Второй пешеход – 31-летний мужчина – пострадал сильнее. От полученных травм через несколько часов он скончался в больнице.

Полицейские разыскали водителя. Им оказался 18-летний житель Ангарска. Как отмечают следователи, они установили, что незадолго до того, как сесть за руль парень употреблял спиртные напитки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения деяния». Известно, что молодой человек ранее уже был судим за грабеж и кражу.

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