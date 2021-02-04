Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021: адреса, когда дадут электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021 проведут в Ленинском, Правобережном и Свердловском районах областного центра. Подача электричества в части зданий прекратится где-то на полчаса, а где-то и на восемь часов.

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщает Иркутская электросетевая компания. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021 планово осуществят в домах по улицам Баргузинская, Мальтинская, Напольная, Усольская, Бестужева, Салацкого, Лермонтова, Грибоедова, Джамбула, а также в поселках Мамоны, Западный, СНТ Геолог, в микрорайоне Ершовский (см. таблицу)

Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 5 февраля 2021: Свердловский район. Фото: ИЭСК

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