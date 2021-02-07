Взрыв произошел под мостом в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный хлопок, дым и огонь - днем 6 февраля иркутяне, проезжающие по Иркутному мосту в районе улицы Джамбула, испугались взрыва.

- Установлено, что около 12.30 часов рабочий, выполняя сварочные работы по резке арматуры, соблюдая технику безопасности, услышал позади себя хлопок. Обернувшись, он увидел, как разорвался газовый баллон объемом 12 литров, - рассказали подробности взрыва в ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели провели проверку. Предварительно, ЧП случилось из-за неисправности в клапанной системе баллона. К счастью, никто не пострадал. Опоры моста также не повреждены.

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