Следователи начали проверку по сходу 17 вагонов грузового поезда в Забайкалье. Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

В Забайкалье началась доследственная проверка по сходу с рельсов 17 вагонов с углем. Напомним, ЧП произошло в ночь на 7 февраля примерно в 500 километрах от Читы, на станции Нанагары. Утром из-за этого задержался пассажирский поезд сообщением Владивосток - Москва. Также в Забайкалье могут застрять еще три пассажирских поезда.

- На место выдвинулись следователи Забайкальского следственного отдела на транспорте для установления причин и обстоятельств произошедшего, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Проверка проводится по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

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