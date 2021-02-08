8 человек погибли в ДТП в Иркутской области на прошлой неделе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Отдел пропаганды УГИБДД Иркутской области сегодня, 8 февраля, сообщает печальную статистику – за минувшую неделю с 1 по 7 февраля в регионе произошло 39 ДТП. В этих дорожно-транспортных происшествиях погибли 8 человек. Еще 53 человека получили различные травмы.

- Причины, по которым чаще всего происходили аварии за прошедшую неделю таковы: 10 – из-за несоблюдения очередности проезда, семь ДТП случились из-за нарушения правил расположения машин на проезжей части, еще шесть из-за неправильно выбранной скорости движения автомобилей, - отмечают сотрудники ГИБДД. – Один из водителей был пьян.

Семейная пара погибла недалеко от Тулуна. В салоне их авто была собака, после столкновения она выжила, но травмы были несовместимые с жизнью, пес умер в ветклинике.

Одно из крупных ДТП случилось в выходные на трассе, ведущей в поселок Листвянка на Байкале. Это столкновение машин унесло жизни сразу четверых.

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