Театры и концертные залы в Иркутске разрешили заполнять на 50%.

Отличная новость для любителей Мельпомены. Они наконец-то смогут получить вдвое больше шансов для того, чтобы попасть на любимый спектакль. Ровно тоже правило, конечно, действует и для посещения концертов. Такое решение, как стало известно "КП"-Иркутск, принято санитарно-противоэпидемической комиссией Иркутской области в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в регионе.

-Решение о заполнении концертных залов на 50% принято и скоро это будет разрешено, - сказала в прямом эфире заместитель губернатора Иркутской области Валентина Вобликова. -Сейчас они могут заполняться до 25%.

Это решение, безусловно, обрадует любителей культуры и сами учреждения искусства. Кроме того, в обычном режиме станут работать все учреждения дополнительного образования - кружки, студии. До этого действовало ограничение по числу участников.