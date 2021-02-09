Возможность открытия детских палаточных лагерей летом рассматривают в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возможность открытия летних детских палаточных лагерей рассматривают в Приангарье. Об это накануне сообщило ИА IrkutskMedia со ссылкой на зампреда облправительства Валентину Вобликову. Решения об открытии пока нет, но если и будет, то одним из условий будет являться строгое соблюдение санитарных норм и не полная наполняемость – максимум 50%.

Напомним, по данным на 8 февраля, в регионе зарегистрировано 51 009 случаев заражения коронавирусом. Но большинство из них уже выздоровели – более 46 тысяч. Но есть и погибшие. Не справились с болезнью уже 1740 человек, еще 212 зараженных сгубили иные заболевания.

- Коронавирус стал одной из главных угроз, с которой столкнулось человечество за последние годы, - пишет ИА IrkutskMedia. - ВОЗ признала COVID-19 международной чрезвычайной ситуацией.

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