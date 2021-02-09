Подозреваемого в убийстве 37-летней женщины задержали в Свирске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Свирск в Иркутской области произошла трагедия. Застолье закончилось смертью 37-летней женщины. Как считают следователи, сибирячка пришла в гости к подруге вечером 6 февраля.

- Во время распития спиртных напитков один мужчина стал угрожать убийством бывшей супруге, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. – Остальные участники застолья пытались его успокоить.

В какой-то момент случилось непоправимое: дебошир махнул ножом и нанес рану подруге бывшей жены. Ранение оказалось смертельным. Сообщение в дежурную часть полиции поступило ночью 7 числа.

- Подозреваемый был задержан полицейскими, решается вопрос о том, чтобы поместить его под стражу, - добавляют следователи. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также:

К пожизненному заключению приговорен житель Усолья-Сибирского, который с подельником убил трех человек. Сообщник получил длительный срок лишения свободы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08